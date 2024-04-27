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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, Gazze'de UNRWA'ya alternatif bir kurum oluşturulmasına karşı

Hamas, BM Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için uluslararası herhangi bir alternatifin tehlike ve riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Hamdi Yıldız, Murat Başoğlu  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Hamas, Gazze'de UNRWA'ya alternatif bir kurum oluşturulmasına karşı

Gazze

Hamas yaptığı açıklamada, eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna başkanlığındaki Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan UNRWA raporunu ilgi ve endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, raporun İsrail'in UNRWA hakkındaki iddialarını boşa çıkardığı vurgulanarak, kurumun çalışmalarını yönlendirecek dışarıdan uluslararası bir yapının oluşturulması çağrısına ise tepki gösterildi.

UNRWA'nın çalışmalarının içini boşaltma ve BM'ye alternatif uluslararası kurumlar oluşturarak bunların çalışmalarını takip ve denetlemenin amaçlandığına işaret edilen açıklamada olayın siyasi boyutları olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarından sürüldüğü döneme tanıklık eden UNRWA'nın ortadan kaldırılmasının kirli bir planın parçası olduğu kaydedildi.

Söz konusu raporun, İsrail'in UNRWA'nın 160 merkezine saldırı düzenlediği ve görevlilerinden 180 kişinin de hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi içermemiş olmasından dolayı da şaşkınlık duyulduğu vurgulandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyor.

Bağımsız İnceleme Grubu 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna, bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

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