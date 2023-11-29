Dolar
28.91
Euro
31.72
Altın
2,038.87
ETH/USDT
2,062.00
BTC/USDT
38,200.00
BIST 100
8,067.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Kazlıçeşme sahilinde "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu
logo
Dünya

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı

Hamas'ın esir takası mutabakatı kapsamında, 17 yaşındaki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etmesi dikkati çekti.

Safiye Karabacak  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı

İstanbul

İsrail'le varılan esir takası mutabakatı kapsamında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas, dün 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu 12 esiri, Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Serbest bırakılanlar arasında adının Mia Leimberg olduğu öğrenilen 17 yaşındaki İsrailli bir kız da vardı.

Takas sırasında çekilen videoda Leimberg'in Kızılhaç arabasına kucağında köpeğiyle binmesi dikkatlerden kaçmadı. Videoda ayrıca Leimberg'in ve köpeğinin iyi durumda olduğu görüldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk, serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, bugün Gazze'den 26'sı hasta 50 kişinin Ankara'ya geleceğini bildirdi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor
Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor

Benzer haberler

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

ABD: Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok

Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı

Gazzeliler, İsrail'in yıktığı evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor

Gazzeliler, İsrail'in yıktığı evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümü yeniden hasta kabulüne başladı

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümü yeniden hasta kabulüne başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet