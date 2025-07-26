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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi üzerinde dronların görüldüğü bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

Ankara

FFC'nin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda "Son 45 dakikada Hanzala üzerinde 16 dron görüldü, bazıları çiftler halinde, bazıları ise doğrudan geminin üzerinde uçuyordu." ifadesi kullanıldı.

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Aynı hesaptan "6. Gün" başlıklı sesli mesaj paylaşımı yapan ve gemide bulunan Fransa Ulusal Meclis Üyesi Milletvekili Gabrielle Cathala, gemiye ilerleyen saatler ya da gelecek sabah olası bir müdahale yapılması halinde "duruma hazırlıklı olduklarını" söyledi.

Cathala şunları kaydetti:

"Hepimiz birleştik, hep beraber dayanışma halindeyiz ve hazırlıklıyız. Dronlar gelmeye başladı, Wi-Fi kesilirse, garip şeyler meydana gelebiliyor. Bizim için endişelenmeyin. Filistinlileri düşünün, onlar acı çekiyor, bu korkunç soykırımla nasıl mücadele ettiği bu gemide bizim aldığımız risklerden çok çok daha kötü"

Önceki benzer saldırı endişesi

Hafta içinde yapılan açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edilmişti.

Daha sonra bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği kaydedilmişti.

FFC'nin daha önceki açıklamasında da "Hanzala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gemi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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