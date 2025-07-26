Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,752.50
BTC/USDT
117,873.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Eymir Gölü yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
logo
Spor

Lewis Hamilton'dan Gazze'deki çocuk ölümlerine "Artık sessiz kalamayız" uyarısı

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin ardından "Artık sessiz kalamayız" uyarısında bulundu.

Fatih Erel  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Lewis Hamilton'dan Gazze'deki çocuk ölümlerine "Artık sessiz kalamayız" uyarısı

İstanbul

Hamilton, Belçika'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek 13. etap öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayarak altına "Artık sessiz kalamayız." notunu düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinin vitrini IDEF 2025'in kapıları halka açıldı
İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyerek ayrılan kişinin cezasını onadı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Lewis Hamilton'dan Gazze'deki çocuk ölümlerine "Artık sessiz kalamayız" uyarısı

Gazze'de planlı kıtlık: Açlık bir savaş silahı, insani yardım ölümcül bir tuzak

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi
Gazze'yi açlığa mahkum eden İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

Gazze'yi açlığa mahkum eden İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi
Fransa'nın Filistin'i tanıma kararından sonra BM'den iki devletli çözüme yönelik adımlara destek mesajı

Fransa'nın Filistin'i tanıma kararından sonra BM'den iki devletli çözüme yönelik adımlara destek mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet