İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kudüs
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'e bağlı Zahiriyye kasabasında Vedi Muhammed Osman Semamira'nın (19) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.
İsrail askerlerinin, Filistinli gencin naaşını da alıkoyduğu kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Beytüllahim'in Beyt Fuccar kasabasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, naaşının da askerlerce alıkonulduğu aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.