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Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Eymir Gölü yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
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Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Ali Kemal Atik/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.

Vali Şahin

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Bölgenin boşaltılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Şahin, "Bölge, vatandaşların, spor ve yürüyüş anlamında kullandığı yoğun bir yer inşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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