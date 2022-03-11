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Dünya

Hamas: Filistinlilere yönelik 'aile birleşimi' yasasının uzatılması ırkçılık suçu

Hamas, İsrail parlamentosunun, Filistinli ailelerin birleşmesini yasaklayan "aile birleşimi" yasasının uzatılmasını onaylamasına tepki gösterdi.

Halime Afra Aksoy   | 11.03.2022
Hamas: Filistinlilere yönelik 'aile birleşimi' yasasının uzatılması ırkçılık suçu

Gazze


Hamas Sözcüsü Cihad Taha, yaptığı yazılı açıklamada, "işgalci İsrail parlamentosunun, Filistinli ailelerin birleşmesini kabul etmeyen sözde vatandaşlık yasasını onaylamasını devam eden bir ırkçılık suçu" şeklinde nitelendirdi.

Taha, işgal güçlerinin bu adımla "topraklarından tasfiye hedefiyle özellikle Kudüs'te pek çok Kudüslü ailenin çocuklarını nüfusa kaydetmeyi reddederek veya bu ailelerin burada kalmasına izin vermeyerek Filistinli ailelerin dağıtılmasına dayanan" gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirtti.

"Uluslararası normları ve sözleşmeleri ihlal eden bu ırkçı yasayı kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Taha, Birleşmiş Milletler ve konuyla ilgili tüm kurumlardan, bu ırkçı yasanın karşısında yer almalarını; Filistin halkının haklarını gasp eden İsrail'in yargılanması için sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.

İsrail meclisinin, yasanın uzatılmasını onaylaması

Yıllardır binlerce Filistinli ailenin birliğini tehdit eden tartışmalı yasanın uzatılmasında geçen sene başarısız olan İsrail yönetimi yeniden harekete geçmişti.

Kanun tasarısının uzatılmasına yönelik oylamanın birinci aşaması 7 Şubat'ta kabul edilmişti.

İsrail parlamentosu dün Filistinli ailelerin birleşmesini yasaklayan "aile birleşimi" yasasının uzatılmasını ikinci ve üçüncü oylamada onaylamıştı.

İsrail'deki tartışmalı "aile birleşimi" yasası

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı "aile birleşimi" yasası İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alıyor.

Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Aile birleşiminin yasaklandığı 2003-2021 yılları arasında birçok aile dağılarak, eşlerden biri bir bölgede diğeri ise başka bir bölgede yaşamak zorunda kalmıştı.

Aile birleşimi konusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli aileyi endişelendiriyor.

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