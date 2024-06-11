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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: BMGK'nin kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazırız

Hamas Hareketi, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin BMGK'nin kararındaki ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hamdi Yıldız  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Hamas: BMGK'nin kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazırız

Gazze

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK kararında yer alan kalıcı ateşkes, Gazze'den tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin geri dönüşü maddelerinin memnuniyetle karşılandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın, Filistin halkı ve direnişinin talepleriyle uyumlu bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek üzere aracılarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, başta İsrail'in yenilgiye uğratılması, Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşü ve kendi kaderini tayin hakkı olan tam egemenlik ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil, ulusal haklarını elde etmek için halkın tümüyle birlikte verdiği mücadeleye devam edeceği vurgulandı.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

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