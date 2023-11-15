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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: ABD'nin Gazze'deki hastanelere dair açıklamaları, İsrail'e yeşil ışık yakmaktır

Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız, Ayşe İrem Tiryaki, Saadet Firdevs Aparı  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Hamas: ABD'nin Gazze'deki hastanelere dair açıklamaları, İsrail'e yeşil ışık yakmaktır

Gazze

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.

Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.

İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."

ABD, Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığını iddia etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Basına demeç veren Kirby, Hamas'ın Gazze'deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kirby, farklı kaynaklardan, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bazı hastaneleri ve "altındaki tünelleri" saklanmak ve askeri operasyonlarını yürütmek için kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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