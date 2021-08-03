Euro
9.98
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi

İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Çağrı Koşak   | 03.08.2021
Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi

Kudüs

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Mayıs ayındaki Surların Muhafızı Operasyonu sırasında İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında öldürülenlerin hepsi İsrail'in açıkladığı gibi sivil savaşçı değildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, 13 Mayıs'ta gerçekleşen olayda bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleşen olayda, 3'ü kadın, 2'si çocuk ve biri erkek olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu olayın ordu tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri kaydedildi.

Yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 200 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak

Benzer haberler

Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi

Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail 2021'in ilk yarısında Filistin'de basın özgürlüğünü 253 kez ihlal etti

İsrail 2021'in ilk yarısında Filistin'de basın özgürlüğünü 253 kez ihlal etti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Aşırıcılıkla bir yere varamayız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Aşırıcılıkla bir yere varamayız
İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı