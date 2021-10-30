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Dünya

Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da, başta başkent Tiflis olmak üzere 20 belediye başkanının belirlenmesi için düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Davit Kachkachishvili   | 30.10.2021
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

Tiflis


Ülke genelinde seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren yerel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gitmişti. Saat 20.00'de ise sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

Sandıkların kapanmasının ardından Gürcistan'daki televizyon kanallarında sandık çıkış anketleri yayınlandı.

İmedi TV'ye göre iktidar partisi önde

İktidar partisinin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze, İmedi TV'ye göre yüzde 57,2 alırken; ülkenin en büyük kentlerinden Kutaisi, Batum ve Rustavi'de de iktidar partisinin adayları önde gidiyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İmedi TV'nin sandık çıkış anketlerinden alınan bilgiden sonra Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis merkez ofisinin önünde toplanan parti destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Garibaşvili, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda yapıldığını kaydederek, sandık başına gelen vatandaşlara teşekkür etti.

İktidar partisinin adaylarının ikinci turda her belediyede kazandıklarını aktaran Garibaşvili, "Hepinizin seçim galibiyetini kutluyorum." dedi.

Mtavari TV'nin sandık çıkış anketleri ise muhalefetin önde olduğunu gösteriyor

Mtavari TV'ye göre ise ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı ve Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia yüzde 51 aldı.

Ayrıca Mtavari TV'de yayınlanan sonuçlara göre Batum, Zugdidi, Kutaisi ve Rustavi kentlerinde muhalefetin adayların seçimlerde önde oldukları belirtildi.

Nika Melia, partisinin merkezinde gazetecilere, muhalefetin bu seçimlerde galibiyetle çıktığını kaydederek, hükümeti bu sonuçları kabul etme çağrısında bulundu.

Melia, iktidar partisini gün boyunca seçmenlere yönelik şiddet kullanmakla suçlayarak oy sayım işlemlerinde destekçileri dikkatli olmaya davet etti.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonun, mesai saatleri içinde ilk resmi sonuçlarını bildirmesi bekleniyor.

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