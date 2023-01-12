Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlikle seyahat süreci başlıyor
Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlik kartlarıyla seyahat sürecinin başlatılması için anlaşma imzalandı.
Tiflis
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Garibaşvili, Ermenistan'daki resmi temasları kapsamında Ermeni mevkidaşı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Erivan'da düzenlenen ekonomik komisyon toplantısının sonunda Garibaşvili ile Paşinyan, Gürcistan ile Ermenistan arasında kimlik kartlarıyla seyahat sürecinin başlatılmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.