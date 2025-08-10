Dolar
Dünya

Papa, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı barış deklarasyonundan memnun

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Papa, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı barış deklarasyonundan memnun

Ankara

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, konuşmasında uluslararası gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm çatışmaların çözülmesi için uluslararası liderlere çağrıda bulunan Papa Leo, bunun için dua etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki deklarasyonu memnuniyetle karşıladığını belirten Papa, bunu "umut işareti" olarak niteledi.

Papa deklarasyon hakkındaki sözlerini, "Bunun (deklarasyon) Güney Kafkasya'da kalıcı ve istikrarlı bir barışa katkı sağlamasını umuyoruz." dedi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

