Dolar
40.94
Euro
47.66
Altın
3,345.94
ETH/USDT
4,258.00
BTC/USDT
113,015.00
BIST 100
11,320.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını belirterek, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Ruslan Rehimov  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum

Ankara

Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ermenistan, savunma harcamalarını artırmayacak

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum

İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı

İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Çankırı'da baraj suları çekilince sular altındaki köyün kalıntıları ortaya çıktı

Çankırı'da baraj suları çekilince sular altındaki köyün kalıntıları ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet