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Dünya

Güney Kore'de Yoon, azlinin ardından hakkındaki "ayaklanma" davasının ilk duruşmasına katıldı

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasına katıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Güney Kore'de Yoon, azlinin ardından hakkındaki "ayaklanma" davasının ilk duruşmasına katıldı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un davasının ilk duruşması Seul Merkez Bölge Mahkemesinde başladı.

Kısa süreli sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma çıkarmak"la suçlanan Yoon, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kurallar gereği mahkemede fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verilmedi.

Güney Kore anayasasına göre "ayaklanma çıkarma" suçlamasıyla yargılanan kişiler, ömür boyu hapis ya da ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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