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Spor, Futbol

Korner direğiyle Altay kalecisini yaralayan sanığa "kamu malına zarar vermek" suçundan 5 ay hapis cezası

Spor Toto 1. Lig'de 2022 yılının 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan taraftar Mehmet Nihat Aydın, kamu malına zarar vermek suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Güngör  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Korner direğiyle Altay kalecisini yaralayan sanığa "kamu malına zarar vermek" suçundan 5 ay hapis cezası

İzmir

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Mayıs'taki duruşmaya sanık Aydın katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "mala zarar verme, kasten yaralama ve yetkisiz olarak müsabaka alanına girme" suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi.

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Mahkeme heyeti, sanık Aydın'a kamu malına zarar vermek suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Sanığa, kasten yaralama suçundan 4 bin 700 lira, yetkisiz olarak müsabaka alanına girme suçundan da 1500 lira adli para cezası veren mahkeme, sanığı spor müsabakalarından 1 yıl men etti.

Ayrıca, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat Aydın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" değil, "kasten yaralama" olduğu gerekçesiyle dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Ancak davanın en son ağır ceza mahkemesinde görülmesine ve yargılamanın "kasten yaralama" suçundan yapılmasına karar verilmişti.

Kaleci Özenç, yargılama esnasında sanıktan şikayetçi olmamıştı.

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