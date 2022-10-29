Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 146 kişi öldü
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda 146 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı https://t.co/WqCaykCVyN pic.twitter.com/9tAle4YMzD— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 29, 2022
Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.
İzdihamda 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.
Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.
Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.