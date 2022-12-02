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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin silah programını finanse eden 7 şirket ve 8 kişiye yaptırım uyguladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için yasa dışı faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 7 şirket ve 8 kişiye yaptırım uyguladı.

Mehmet Alaca   | 02.12.2022
Güney Kore, Kuzey Kore'nin silah programını finanse eden 7 şirket ve 8 kişiye yaptırım uyguladı

Seul

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların geçen ay kıtalararası bir balistik füzeyi test eden Kuzey Kore'nin, artan silah tehdidine cevaben yapıldığını açıkladı.

Yaptırımlar, ABD Hazine Bakanlığının Kuzey Kore'nin iktidardaki İşçi Partisinin 3 üyesine ülkenin nükleer ve balistik silah geliştirmesine destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladığını açıklamasından hemen sonra geldi.

Güney Kore, Kuzey Kore'de faaliyet gösteren 4 ticaret ve nakliye firması ile Singapur merkezli 3 nakliye firması ile 4 Kuzey Kore bankasından 6 yetkilinin yanı sıra Chen Shih Huan adlı bir Tayvanlı ve Kwek Kee Seung adlı bir Singapurluya yaptırım uyguladı.

Söz konusu 7 şirket ve 8 kişiye, Washington da bir süre önce yaptırım uygulamıştı.

Güney Kore, ekimde de Kuzey Kore'nin silah geliştirmesini desteklemekle suçlanan 15 kişi ve 16 kuruluşa yaptırımda bulunmuştu.

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