Güney Kore yılın 6. Afrika domuz vebası vakasının ardından kırmızı alarm ilan etti
Güney Kore'de, yıl başından bu yana 6. Afrika domuz vebası (ASF) vakasının tespit edilmesinin ardından "kırmızı alarm" ilan edilerek, ülke genelinde karantina önlemlerinin artırılması kararlaştırıldı.
Ankara
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Merkezi Afet Yönetim Merkezi (CDMH) Güney Chungcheong ilindeki Dangjin bölgesindeki bir domuz çiftliğinde ASF tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu tespitin, bu yılın 6. vakası olması nedeniyle CDMH, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için ülke genelinde en üst düzey kırmızı alarmı yayımlayarak karantina önlemlerinin artırılması talimatı verdi.
Yetkililer, hükümetin bu çiftlik ve buranın sahibi tarafından işletilen diğer çiftliklerden 1423 domuzun itlaf edildiğini, ülke genelindeki domuz çiftlikleri ve ilgili tesisler için 48 saatlik faaliyet durdurma emri çıkardığını belirtti.
Güney Kore Tarım Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Bu yılki beş vakanın tamamı Gyeonggi ilinin kuzey kesiminde bildirilmişti ancak son vaka, ülkedeki en büyük domuz çiftliği kapasitesine sahip olan Güney Chungcheong ilinde ortaya çıktı. Bu, durumu çok daha ciddi hale getiriyor ve ülke çapında yayılma riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.
Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.