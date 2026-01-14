Dolar
43.18
Euro
50.36
Altın
4,633.89
ETH/USDT
3,292.60
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
12,351.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Japonya Başbakanı Takaiçi'ye davul seti hediyesi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye davul seti hediye etti.

Nuri Aydın  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Japonya Başbakanı Takaiçi'ye davul seti hediyesi

İstanbul

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Japonya'nın Nara kentindeki görüşmelerinin ardından birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Lee, daha önce bateri çaldığı bilinen Takaiçi'ye Kore yapımı davul seti ile Koreli bir lake ustası tarafından yapılan davul bagetleri hediye etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki lider, görüşmeleri sırasında K-pop şarkıları eşliğinde doğaçlama davul çaldı, performansın ardından ise imzalı davul bagetlerini karşılıklı olarak birbirlerine hediye verdi.

Lee, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin eşi için geleneksel ürünlerle Güney Kore üretimi akıllı saati hediye etti.

Takaiçi de Lee'ye, doğa yürüyüşlerine olan ilgisini yansıtan, güneş enerjisiyle şarj edilebilen ve biyokütle plastikten üretilmiş kol saati verdi.

Takaiçi ayrıca, Lee'nin eşi Kim Hea Kyung'a ise hat sanatı fırçalarıyla tanınan ünlü bir Japon firmasına ait makyaj fırçaları ve bir çanta armağan etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Japonya Başbakanı Takaiçi'ye davul seti hediyesi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Japonya Başbakanı Takaiçi'ye davul seti hediyesi

Güney Kore, Grok'un müstehcen içerikleri nedeniyle X'ten önlem almasını talep etti

Japonya'da ufukta erken seçim görünüyor

Japonya, nadir toprak elementleri madenciliği testi için denize açıldı

Japonya, nadir toprak elementleri madenciliği testi için denize açıldı
Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü iddiası

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü iddiası
Egeli hububatçılar Güney Kore pazarında büyümeyi hedefliyor

Egeli hububatçılar Güney Kore pazarında büyümeyi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet