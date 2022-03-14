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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta Kovid-19’a karşı aşılamaya başlayacağını bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.03.2022
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Ankara

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanı Jeon Hae-cheol, yaptığı açıklamada, ülkedeki 11 yaş ve altındaki çocuklarda Kovid-19 vakalarının yüzde 15’i geçtiğini belirtti.

Bakan Jeon, yurt dışında çocuklara uygulanan Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinin yeterince kanıtlandığını, 31 Mart'tan itibaren 5-11 yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılacağını kaydetti.

Söz konusu uygulama ile 3 milyon çocuğun aşılanması bekleniyor.

Omicron dalgasının ülke genelinde bu hafta en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güney Kore, şubat ayında Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için kullanımını onaylamıştı.

Güney Kore’de günlük Kovid-19 vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde

Kovid-19’un Omicron varyantı ile mücadele eden ülkede günlük vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 309 bin 790 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Gün içerisinde virüs nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 10 bin 595’e çıktı.

Güney Kore’de salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 6 milyon 866 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede, 12 Mart’ta 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıkmıştı.

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