Dünya

Güney Afrika, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı'nı istenmeyen kişi ilan etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen kişi ilan ettiği bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Güney Afrika, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı'nı istenmeyen kişi ilan etti

Cape Town

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etme kararının İsrail hükümetine iletildiği belirtilerek "Bu kararlı önlem, Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan bir dizi kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalinin ardından geldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu ihlaller arasında, İsrail'in resmi sosyal medya platformlarının Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya yönelik hakaret içeren saldırılar başlatmak için tekrar tekrar kullanılması ve üst düzey İsrailli yetkililerin ülkeye ziyaretleri hakkında hükümetin bilgilendirilmemesinin de yer aldığı kaydedildi.

Bu tür eylemlerin, diplomatik ayrıcalığın ağır bir şekilde kötüye kullanılması ve Viyana Sözleşmesi'nin temelden ihlali anlamına geldiğinin ve protokolleri sistematik olarak baltaladığının vurgulandığı açıklamada, "Güney Afrika'nın egemenliği ve makamlarının saygınlığı dokunulmazdır. Bay Seidman'ın 72 saat içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılması gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetine, gelecekteki diplomatik davranışlarının Güney Afrika ve uluslararası ilişkilerin yerleşik ilkelerine saygı göstermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

