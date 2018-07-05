Gazze sınırında İsrail askerlerinin, barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan balıkçı Rami Şerif, bacağını kaybetme riskine karşın her gün Gazze sahiline gelip balık avına çıkıyor.

Fotoğraf: AA/Hassan Jedi

GAZZE

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan balıkçı Rami Şerif (32), bacağını kaybetme riskine karşın her gün Gazze sahiline gelerek balık avlamaya çalışıyor.

Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'nin batısındaki Şati kampı sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Şerif, tekneyle denize açılamamasına rağmen her gün koltuk değnekleriyle Gazze sahiline gelerek, ağını onarıp sığ suda balık avlamaya çalışıyor.

Yaklaşık 12 yaşından bu yana yaptığı balıkçılık mesleği, Şerif'in 4 kişilik ailesinin tek geçim kaynağı.

İsrail'in Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde yaraladığı 15 bini aşkın Filistinliden biri olan Şerif, doktorların taktığı iç ve dış ağrılara sebep olan kemik destekleyicilere rağmen balıkçılık mesleğine devam ediyor.

Gazzeli Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki yaradan dolayı günde en fazla 3 saat çalışabildiğini söyleyerek, "Yaralandığımdan beri ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandım. Bazı günler, çocuklar temel öğünlerinde yiyecek bulamadı." dedi.

Ailesinin içinde bulunduğu şartlardan dolayı, bacağı henüz iyileşmeden işine dönmek zorunda olduğunu aktaran Şerif, "Yaralandıktan iki ay sonra, ciddi bir beden gücü gerektiren işime geri döndüm." diye konuştu.

Bacağı kesilme riskine rağmen ailesi için çalışmak zorunda

Şerif, doktorunun, "tedavisi tamamlanmadan yeniden işine dönmesinin yaralı bacağı için ciddi tehlike arz ettiğini" söylediğini belirterek, son muayenede doktorunun, tuzlu su ve rutubetin yarayı nemlendirdiğini, bunun da yaranın enfeksiyon kapması ve ilerleyen süreçte bacağını kaybetmesine neden olabileceğini aktardığını ifade etti.

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar balığı zor yakaladığından bahseden Şerif, balık satışlarının tedavisini karışlamada yetersiz kaldığını dile getirdi. Şerif, tedavi masraflarını, ihtiyaç sahibi ve yaralılarla ilgilenen dernek ve kurumlardan herhangi bir yardım almaksızın kendisinin karşıladığını belirtti.

"Bazen önce ayağıma sonra da çocuklarıma bakıyorum ve bu hayatta çocuklarımın ayağımdan daha önemli olduğuna karar veriyorum." diyen Şerif, yaralanmasından bu yana tedavisi için gerekli ilaç ve sağlık malzemelerini alabilmek için bir hayli borçlandığını, hatta ilaçlarını "borçla" aldığını söyledi.

Günlük kazancının birkaç dolar olduğuna dikkati çeken Şerif, gerekli ilaçları alabilmesi için haftalık yaklaşık 57 dolara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Şerif, bu durumda kullanması gereken ilaçlardan bir kısmını bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Şerif, yaralanmasının hayatının tüm alanlarını olumsuz etkilediğini ve onu çocuklarının hayatını kurtarabilmek adında güçlü bir şekilde ayakta durmaya sevk ettiğini belirtti.

Filistin Merkez İstatistik Birimi'nin 2017 verilerinde Gazze'deki nüfusun yüzde 53'ünün yoksul durumda olduğu ve Birleşmiş Milletler'in geçen yıl yaptığı açıklamada da nüfusun yüzde 80'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisi yer almıştı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde 135 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha,Esra Çetin