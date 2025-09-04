Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM raportörleri: Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan İsrail'i durdurmalı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'deki tüm gazetecilerin susturulmadan İsrail'i durdurmaları için ülkelere çağrıda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
BM raportörleri: Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan İsrail'i durdurmalı

Cenevre

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve BM fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı ve susturmaya çalıştığı gazetecilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan önce İsrail'i durdurmalı." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 10 gün içinde Gazze'ye düzenlenen çok sayıda İsrail saldırısında 2'si kadın olmak üzere 5 Filistinli gazetecinin daha öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, bundan dolayı öfke duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de şu ana kadar en az 248 gazeteci öldürüldü. Bu sayı, modern zamanlardaki diğer tüm çatışmalardan daha fazla. İsrail, bir yandan uluslararası medyaya erişimi engellemeye devam ederken, diğer yandan da Gazze'de yaşanan soykırım ve kıtlığın acısına dünyanın tek profesyonel bakış açısı olan yerel gazetecileri öldürüyor ve bu konuda cezasız kalıyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki gazetecilerin, açlıktan ölürken, aile üyelerini kaybederken, çadırlarda uyurken ve Gazze nüfusunun geri kalanı gibi İsrail ordusu tarafından hedef alınırken dahi İsrail ordusunun işlediği vahşete cesurca tanıklık ettiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de ve Filistin topraklarında gazetecilere yönelik cinayetler ve saldırılarla ilgili bağımsız cezai soruşturmalar, aileleri için tam tazminat ve adalet ve İsrail'in eşi benzeri görülmemiş cezasızlığına son verilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada, İsrail'in uluslararası medyaya tam ve özgür erişim sağlaması da talep edilirken, onların varlığının, yerel gazetecilere bir ölçüde güvenlik sağlayacağı ve haberlerin dünyaya akmaya devam etmesine imkan tanıyacağına dikkati çekildi.

Gazze'deki gazeteci ölümlerinin son bulması için uluslararası toplum, BM üyesi ülkeler ve kilit organlarına adım atma çağrısı da açıklamada yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

