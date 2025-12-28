Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,941.70
BTC/USDT
87,796.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van’dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kars’tan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’dan yayındayız
logo
Dünya

Gine'de halk 2021'deki darbeden sonra ilk kez oy verecek

Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi başladı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Gine'de halk 2021'deki darbeden sonra ilk kez oy verecek

Dakar

Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, askeri darbe sonrası yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 bin sandık kuruldu.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Kesin olmayan ilk sonuçların ise 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Toprak Yönetimi ve Yerinden Yönetim Bakanlığının duyurusuna göre, seçim nedeniyle kara ve deniz sınırları 27 Aralık Cumartesi günü gece yarısından 28 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar geçici olarak kapalı tutulacak.

Hava sınırlarının da bugün saat 05.00-20.00 saatlerinde kapalı olacağı bildirildi.

Alınan bu tedbirlerin seçmenlerin adayların, seçim görevlilerinin ve oy kullanma materyallerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Doumbouya'nın adaylığı tartışma yarattı

Gine'de 2021'deki askeri darbeden sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde 2021'deki darbeyi yapan mevcut Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya'nın da aday olması birçok tartışmaya yol açtı.

Muhalefet, Doumbouya'nın adaylığı yüzünden seçimin adil ve demokratik bir ortamda yapılmayacağını belirtirken Doumbouya'nın zafer ilan edeceğine kesin gözüyle bakıyor.

Toplamda 9 ismin yarışacağı seçimde adaylar arasında devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan Makale Camara ve Abdoulaye Balde de bulunuyor.

Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın adaylıklarının ise çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi de çeşitli eleştirilere yol açmıştı.

Doumbouya, kendisinin de aday olduğu seçimlerde ülkedeki önemli siyasi isimleri seçimde saf dışı bırakmakla suçlanmıştı.

Gine'deki darbe

O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.

Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Benzer haberler

Gine'de halk 2021'deki darbeden sonra ilk kez oy verecek

Gine'de halk 2021'deki darbeden sonra ilk kez oy verecek

Uzmanlara göre Myanmar'daki genel seçimler ülkedeki sorunların çözümüne katkı sunmayacak

Myanmar'da halk, 2021'deki askeri darbenin ardından ilk genel seçimler için sandık başında

Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti

Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
Uzmanlara göre Mogadişu'daki seçimler Somali demokrasisi için dönüm noktası

Uzmanlara göre Mogadişu'daki seçimler Somali demokrasisi için dönüm noktası
BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet