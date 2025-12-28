Gine'de halk 2021'deki darbeden sonra ilk kez oy verecek
Gine'de 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi başladı.
Dakar
Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, askeri darbe sonrası yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 bin sandık kuruldu.
Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Kesin olmayan ilk sonuçların ise 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Öte yandan Toprak Yönetimi ve Yerinden Yönetim Bakanlığının duyurusuna göre, seçim nedeniyle kara ve deniz sınırları 27 Aralık Cumartesi günü gece yarısından 28 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar geçici olarak kapalı tutulacak.
Hava sınırlarının da bugün saat 05.00-20.00 saatlerinde kapalı olacağı bildirildi.
Alınan bu tedbirlerin seçmenlerin adayların, seçim görevlilerinin ve oy kullanma materyallerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi.
Doumbouya'nın adaylığı tartışma yarattı
Gine'de 2021'deki askeri darbeden sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde 2021'deki darbeyi yapan mevcut Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya'nın da aday olması birçok tartışmaya yol açtı.
Muhalefet, Doumbouya'nın adaylığı yüzünden seçimin adil ve demokratik bir ortamda yapılmayacağını belirtirken Doumbouya'nın zafer ilan edeceğine kesin gözüyle bakıyor.
Toplamda 9 ismin yarışacağı seçimde adaylar arasında devrik lider Alpha Conde hükümetinde bakanlık yapan Makale Camara ve Abdoulaye Balde de bulunuyor.
Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın adaylıklarının ise çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi de çeşitli eleştirilere yol açmıştı.
Doumbouya, kendisinin de aday olduğu seçimlerde ülkedeki önemli siyasi isimleri seçimde saf dışı bırakmakla suçlanmıştı.
Gine'deki darbe
O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.
Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.
Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.