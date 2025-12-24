Dolar
42.83
Euro
50.68
Altın
4,490.81
ETH/USDT
2,935.00
BTC/USDT
87,117.00
BIST 100
11,349.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Honduras'ta 30 Kasım'da düzenlenen seçimlere ilişkin tüm taraflara azami itidal, gerilimi tırmandırabilecek dil ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

Ankara

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basına verdiği demeçte, Orta Amerika ülkesi Honduras'taki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 30 Kasım'da Honduras'ta düzenlenen genel seçimlere dair gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oylamanın "sakin ve sistemli" bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Guterres'in sonuçların resmi olarak açıklanması beklenirken artan gerilimden endişe duyduğunu aktaran Haq, Genel Sekreter'in tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi tırmandırabilecek dil ve eylemlerden kaçınmaya çağırdığını vurguladı.

Genel Sekreter'in seçim kurumlarının çalışmalarını müdahale olmaksızın tamamlamasına izin verilmesi ve anlaşmazlıkların yasal mekanizmalar aracılığıyla çözülmesi çağrısında bulunduğunu belirten Haq, Guterres'in yasal olarak zorunlu kılınan takvime göre resmi sonuçların açıklanmasının ve 27 Ocak'ta düzenli bir geçişin sağlanmasının önemine işaret ettiğini kaydetti.

Honduras'taki seçimler

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım'da sandık başına gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık'ta, Honduras'ta oy sayımının durdurulduğu iddialarına tepki göstererek yetkililerin seçim sonuçlarıyla "oynamaya çalışması" halinde ciddi sonuçlarının olacağını kaydetmişti.

Trump, "Görünüşe göre Honduras, devlet başkanı seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa bedeli çok ağır olur." uyarısında bulunmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ise 10 Aralık'ta, Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini savunmuştu.

Castro, 17 Aralık'ta da genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sonuçların kesinleşmemesi üzerine hükümetini devirmeye yönelik darbe girişiminin planlandığını ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

ABD'den iki Honduraslı yetkiliye "seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle vize kısıtlaması

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Moncada: "Trump, Venezuela'ya sömürgeliği dayatma niyetinde"

Honduras Devlet Başkanı Castro’dan "darbe girişimi" iddiası

Honduras Devlet Başkanı Castro’dan "darbe girişimi" iddiası
UNRWA: İsrail tarafından hedef alınmamız, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlığını ihlal ediyor

UNRWA: İsrail tarafından hedef alınmamız, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlığını ihlal ediyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet