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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler, İsrail'in saldırılarına karşı sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşıyor

İsrail'in 7 gündür devam eden yoğun bombardımanın ardından, Gazze Şeridi'ne karadan da saldırması endişesiyle birçok Filistinli, vasiyetini sosyal medyada hesaplarında paylaşmaya başladı.

Hakan Türkmen, Mehmet Nuri Uçar  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Gazzeliler, İsrail'in saldırılarına karşı sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşıyor Fotoğraf: Abed Zagout/AA

İstanbul

Gazzeliler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik ​​isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

Rizk el-Cucu ise "Helallik dileme" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Gazze'de birçok kişi de aynı yönde vasiyetlerini yazarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Dün, İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklendiği belirtilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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