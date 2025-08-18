Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı ablukaya tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli ressam Taha Ebu Gali, yıllar önce yaptığı tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için yakacak olarak kullanıyor.

Gülşen Topçu, Hani Alshaer  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze

İsrail'in sınır kapılarını kapatması, gıda, yakıt ve ilaç girişine izin vermemesi Gazze'de hayatın her alanını felç ediyor. Gazzeliler, tüm insani ihtiyaçları bir kenara bırakıp kelimenin tam anlamıyla sadece hayatta ve ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinin kuzeyinde 5 çocuğu ve eşiyle bir çadırda yaşayan ressam Ebu Gali de bu Filistinlilerden biri.

Ebu Gali, yıllardır emek verdiği tabloların çerçevelerini bir gün odun olarak kullanacağını hiç düşünmezdi. Ama o da pek çok arkadaşı gibi yemek ve ekmek pişirmek için tablolarını bozmak ve çerçevelerinden elde ettiği tahta parçalarıyla ateş yakmak zorunda kaldı.

Tüm alternatifler tükendi

Güzel sanatlar mezunu olan ve psikoloji alanında da yüksek lisans yapan Ebu Gali, savaş öncesinde kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Nasr Okulunda el sanatları ve hat eğitimi veriyordu.

Savaşın başlamasının ardından ailesiyle Han Yunus'a göç eden Ebu Gali, şimdilerde tablolarının çerçevelerini kırıp ateş yakarak yemek pişiriyor.

En az 20 yıllık ömrü olan, gözü gibi baktığı ve hatta göçler sırasında oradan oraya taşıdığı tablolarını parçalamanın üzüntüsünü yaşan Ebu Gali, "Tabloları korumak için bir kısmını yanımda getirmiştim. Bir kısmını kardeşlerime dağıtmıştım. Pek çoğu da saldırılarda tahrip oldu. Gördüğünüz gibi bir kısmının da çerçevelerini odun olarak kullanıyorum." dedi.

"Gaz yok, elektrik yok. Bu şekilde yapan çok arkadaşım var. Çünkü tüm alternatifler tükendi. Bu son seçenekti." diyen Ebu Gali, abluka nedeniyle tablolarının çerçevelerini kullanmak zorunda kalacak kadar mahrumiyet içinde yaşadıklarını ifade etti.

İnsanlar açlıktan ölürken sanat düşünülemez

Göç hayatının çok zor olduğunu ve 20 aydan uzun süredir de açlığa mahkum edildiklerini söyleyen Ebu Gali, "Şu an sanatımızı icra etmemiz ve insanların durumlarını anlatmamız söz konusu değil. Şu an insanlar ölüyor. Onlar ölürken senin yaptığın tabloların nasıl bir faydası olabilir." ifadelerini kullandı.

Çerçevelerini çıkardığı tablolardaki resimlere hasretle bakan Ebu Gali, savaşın sona ermesini ve yeniden resim yapmayı istediğini dile getirdi.

