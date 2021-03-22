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Dünya

Gazze'deki Su Kurumu: İsrail bölgeyi susuz bırakarak Filistinlileri göçe zorlamayı amaçlıyor

Gazze'deki Su Kurumu, İsrail'in engelleyeceği politikaları sebebiyle bölgede uzun süredir su krizi yaşandığını ve Filistinlilerin göçe zorlanmak istendiğini bildirdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ali Semerci   | 22.03.2021
Gazze'deki Su Kurumu: İsrail bölgeyi susuz bırakarak Filistinlileri göçe zorlamayı amaçlıyor

Gazze

Gazze Su Kurumu Başkan Vekili Mazin el-Benna, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Enformasyon Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Benna, Gazze Şeridi'ndeki su kuyularının yüzde 97'sinden fazlasının Dünya Su Örgütünün (DSÖ) içme suyu standartlarını karşılamadığını söyledi.

Bu kuyulardan çıkarılan suda litre başına bin miligram tuz bulunduğunu dile getiren Benna, bu oranın 250 miligramlık uluslararası standartlara göre çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 92'sinin yer altı sularına, yüzde 6'sının İsrail'den satın alınan suya, yüzde 2'sinin de deniz suyunun arıtılmasına dayandığını ifade eden Benna, Gazze'ye uygulanan siyasi ve ekonomik ablukanın, su tesislerinin inşası ve tamamlanması için finansman ve malzeme desteği sağlanmasını engellediğini aktardı.

Bölgede uzun süredir su krizi yaşandığını söyleyen Benna, İsrail'in Filistinlileri yer altı ve yüzey sularından mahrum bırakarak, topraklarından göçe zorlamak amacıyla susuz bırakmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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