Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail, bölgenin kuzeyindeki evleri ve barınma merkezlerini yaktı
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'nin kuzeyindeki evleri ve barınma merkezlerini yaktığını bildirdi.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a düzenlediği yoğun kara ve hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Gazze'nin kuzeyindeki 3 bölge olan Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a bombardımanın yoğunlaşarak evlerin ve barınma merkezlerinin İsrail'in saldırılarıyla yakıldığını belirten Basal, Cibaliya Mülteci Kampı'nda "etnik temizlik yapıldığını ve yaşamın ortadan kaldırıldığını" kaydetti.
Basal, İsrail'in kuzeyindeki yoğun bombardıman sebebiyle "birçok şehidin enkaz altında kaldığını" ifade ederek, bu durumun bölgede yaşanan insani felaketin boyutlarını gözler önüne serdiğini vurguladı.
Gazze Belediyeler Birliği: İsrail'in, belediye çalışanlarını hedef alması insanlığa karşı suçtur
Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa Belediyesinin çalışanlarını, su altyapısını onardıkları sırada hedef alınmasını kınadı.
Bunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşının başlangıcından bu yana belediye çalışanlarını hedef alan kasıtlı saldırılarının devamı olduğunu, daha önce de Cibaliya ve Gazze belediyelerinin hedef alındığını kaydeden Muhenna, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu suçlar, altyapıya ve temel hizmet sektörüne zarar verme amacı taşıyan sistematik bir politikayı yansıtıyor. İsrail'in belediyeleri ve çalışanlarını hedef alması, insanlığa karşı bir suç ve silahlı çatışmalar sırasında hizmet tesisleri ve kamu çalışanlarının korunmasını öngören tüm uluslararası kanunların açık ihlalidir."
Muhenna, İsrail'in saldırılarına rağmen temel hizmetleri sunmaya devam edeceklerini ve Gazze halkının can damarı olan bu çalışmaların durmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bugün, Gazze'de işbirliği içinde oldukları Kıyı Belediyeleri Su İdaresi (CMWU) çalışanı mühendis ve işçilerden oluşan 4 kişilik ekibin, Han Yunus'un Huzaa beldesindeki su altyapısını onarmaya giderken İsrail'in saldırısına uğradıklarını açıklamıştı.
Açıklamada, 4 kişinin ölümüyle temiz suya ulaşmanın zor olduğu Gazze'deki insani krizin daha da derinleşeceği vurgulanmıştı.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı
İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatmıştı.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.