Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 45'e yükseldi.

Mohamed Majed, Zeynep Hilal Duran  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırılarında son 24 saatte 8 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yazılı açıklamada 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 591 Filistinlinin öldüğü, 1578 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 45'e, yaralı sayısının 171 bin 686'ya ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

