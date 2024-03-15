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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerlerin koordinatlarını biliyor ve kasten hedef alıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti.

Mehmet Nuri Uçar  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerlerin koordinatlarını biliyor ve kasten hedef alıyor

İstanbul

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

İsmail es-Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.

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