Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,492.00
BTC/USDT
122,384.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" duvar resimli teşekkür

Filistinli bir grup ressam, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen Küresel Sumud Filosu'na teşekkürlerini sanat yoluyla iletti.

Gülşen Topçu  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Gazze'deki Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" duvar resimli teşekkür Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

Ressamlar, "Küresel Sumud Filosu"na destek vermek için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir duvara filonun resmini çizdi ve "Gazze'den Sumud Filosu'nun Kahramanlarına" yazısıyla teşekkür mesajı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğe katılan ressamlardan Itaf en-Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duyması için sanatın dili olan boya ve fırçaları kullandıklarını dile getirdi.

Gazze'de hala yaşamayı seven Filistinlilerin olduğunu kaydeden Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duymasını istediklerini ifade etti.

Necili, duvara çizdikleri Küresel Sumud Filosu resmiyle, filodakilere teşekkürlerini ve minnettarlıklarını ilettiklerini aktardı.

Vela Ebu Sabiha da yaklaşık 44 ülkeden gelen aktivistlerin olduğu filoya teşekkür için bu resmi çizdiklerini söyledi.

Filonun, felaketzede Filistin halkının kararlılığını ortaya koyduğunu ve umuda doğru bir köprü inşa ettiğini aktaran Ebu Sabiha, "Bu filo Gazze'ye gelememiş olsa da tüm Gazze halkına insanlık mesajını ulaştırdı." dedi.

Bir başka ressam Abdullah Avadallah, tüm dünyaya seslerini duyurmak için duvara Sumud filosunun resmini çizdiklerini dile getirdi.

Dünyadaki tüm özgür insanları Gazze'ye gelmeye ve ablukayı kırmaya çağıran Avadallah, "Bu resim abluka altındaki Gazze'yi resmediyor. Sanat aracılığıyla dünyaya sesimizi duyuruyoruz ve filoya da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor

Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır

Gazze'deki Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" duvar resimli teşekkür

ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki

ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki
Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız
Kuşatma altındaki Gazze'de, İsrail'in dayattığı zorunlu göç, açlık ve ölüm üçgeninde zorlu yaşam mücadelesi

Kuşatma altındaki Gazze'de, İsrail'in dayattığı zorunlu göç, açlık ve ölüm üçgeninde zorlu yaşam mücadelesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet