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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yakıtın bitmesi sonucu elektrik tamamen kesildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde elektrik, su ve iletişimin kesildiği bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yakıtın bitmesi sonucu elektrik tamamen kesildi Fotoğraf: Fadi Alwhidi / AA

İstanbul

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nde elektrik tamamen kesildi. Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında konuyla ilgili açıklama ve görüntüye yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin elektriği, suyu ve iletişiminin tamamen kesildiği kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtmişti.

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