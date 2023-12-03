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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi

Filistinli gruplarla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğü kaydedildi.

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir askerin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi.

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