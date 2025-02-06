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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlardaki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırıyor

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın çadırları yerinden söktüğü veya sular altında bıraktığı ve İsrail saldırıları nedeniyle çadırlarda kalan Filistinlilerin büyük sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy, Ali Semerci  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlardaki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırıyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları ve yansımalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği soğuk hava dalgasının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde zorla yerinden edilen ailelerin sıkıntılarını daha da artırdığı belirtildi.

Ekipler "yardım çağrılarına" yanıt veremiyor

Binlerce Filistinlinin asgari barınma ve sığınak unsurlarından yoksun bir şekilde yıkılan evlerine geri dönmesiyle şartların daha da kötüleştiği ifade edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, sınırlı imkanlar nedeniyle çadırlarda ve barınma merkezlerinde kalanlardan gelen yardım çağrılarına yanıt veremediği aktarıldı.

Su pompası ve arama kurtarma ekipmanlarına ihtiyaç var

Olumsuz hava şartlarının, geçici ya da kalıcı şekilde yerinden edilen Filistinlilerin ister yıkılan evlerinde ister enkaz üzerine kurdukları çadırlarda maruz kaldıkları gerçek anlamdaki trajedinin boyutunu gözler önüne serdiği ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, zarar gören ailelerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla, sular altında kalan alanların tahliyesi için "su pompası ve arama kurtarma ekipmanları" sağlanmasını talep etti.

Gazzeliler, fırtına nedeniyle "zor ve korkunç bir gece" geçirdi

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze'de gece yarısından sonra etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve soğuk hava dalgası nedeniyle zor bir gece geçirdi.

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarında altyapıyı hedef alması nedeniyle Filistinlilerin kaldığı çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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