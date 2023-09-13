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Dünya

Gazze'de meydana gelen patlamada 4 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, neden kaynaklandığına dair bilgi verilmeyen patlamada bazıları ağır olmak üzere 19 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Ramzi Mahmud, Ali Semerci  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Gazze'de meydana gelen patlamada 4 Filistinli öldü Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze

Gazze Şeridi'nin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinli öldü, 19 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze şehrinin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinlinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı" belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edildi.

Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedildi.

Yaklaşık bir saat önce, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu çok sayıda yaralanmanın meydana geldiğini belirtmişti.

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