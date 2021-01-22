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Dünya

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle verilen bir aylık aradan sonra cuma namazı kılındı

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında ara verilen cuma namazını tekrar cemaatle kıldı.

Ekrem Biçeroğlu   | 22.01.2021
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle verilen bir aylık aradan sonra cuma namazı kılındı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'de haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haftalardır uygulanan kısıtlamalar, kademli olarak hafifletiliyor. Kentte sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle birlikte camilerde cuma namazına izin verildi. Filistinliler,maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, uzun bir aradan sonra cuma namazını Büyük Ömer Camisinde kıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze'nin tüm bölgelerinde çok sayıda Filistinli camilere akın ederken, Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının talimatıyla kılınan cuma namazlarında okunan hutbeler asgari sürede tutuldu.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı dün, Kovid-19 önlemlerinin her hafta cuma ve cumartesi günleri için hafifletildiğini duyurmuştu.

Gazze'de hükümet 3 Aralık 2020'de vakaların yükselişe geçmesi üzerine yeni önlemler almış ve alınan önlemler çerçevesinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti.

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