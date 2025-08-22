Gazze'de kıtlık, en şiddetli düzey olan 5. seviyede tespit edildi
BM destekli gözlem kuruluşu IPC, Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5. seviyede tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.
IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.
Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.
Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor"
Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 54'üne tekabül eden 1 milyon civarında kişinin IPC ölçeğine göre acil durum olarak adlandırılan 4. seviye ve 396 bin kişinin ise kriz olarak bilinen 3. seviyede açlık yaşadığı bildirildi.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Ağustos ortası ile eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesi ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a yayılması bekleniyor.
Nüfusun yaklaşık 3'te 1'i olan 641 bin kişinin IPC'nin 5. seviyesindeki açlıkla karşı karşıya kalması beklenirken, 4. seviyede açlık çeken kişi sayısının 1,14 milyona yükselmesi muhtemel. Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor."
Raporda, Gazze Şeridi'nde Haziran 2026'ya kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği belirtildi.
IPC raporunda "Bu rakamlar, Mayıs 2025'teki IPC tahminlerinin iki katı. Bu sayıya, yüksek ölüm riski taşıyan 41 binden fazla ağır vaka dahil. Yetersiz beslenen yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadına da acil beslenme müdahalesi gerekecek." bilgeleri yer aldı.
Sınırlı verilere rağmen Gazze kentinin kuzeyindeki koşulların, merkezindeki kadar şiddetli veya daha kötü olduğunun tahmin edildiği de bildirildi.
"İlan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur"
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün IPC tarafından ilan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur. Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın hayatta kalması için gerekli olan insani yardım ve diğer malların girişini ve dağıtımını hukuka aykırı bir şekilde kısıtladı." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nin her yerinde açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlere tanık olduklarını kaydeden Türk, "İsrail ordusu, kritik sivil altyapıyı ve neredeyse tüm tarım arazilerini tahrip etti, balıkçılığı yasakladı ve halkı zorla yerinden etti. Tüm bunlar kıtlığın nedenleridir. Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler aynı zamanda kasten öldürme savaş suçu da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Türk, İsrail yetkililerine, Gazze kentindeki kıtlığı sona erdirmek ve Gazze Şeridi genelinde daha fazla can kaybını önlemek için derhal adımlar atma çağrısında bulundu.
İsrail, Gazze’deki kıtlığı ortaya koyan IPC raporunu inkar etti
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, BM’nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze kentini kıtlığa sürüklediğini resmi olarak ortaya koyan raporunu inkar etti.
Gazze kentinde neden oldukları kıtlığı inkar eden İsrail Dışişleri Bakanlığı, “Gazze’de kıtlık yok.” ifadelerini kullanarak IPC’yi Tel Aviv’e karşı “asılsız suçlamalar yöneltmekle” suçladı.
İsrail'in saldırıları ve uyguladığı insani abluka nedeniyle Gazze kentinde yaşanan kıtlık, 2004 yılında kuruluşundan bu yana IPC tarafından Orta Doğu’da yaşanan ilk resmi kıtlık olarak kayıtlara geçirildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de yaşanan kıtlığın "insan yapımı bir felaket" olduğunu belirtti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki kıtlığı "insan yapımı bir felaket" olarak nitelendirdi.
BM Sözcülük Ofisi, Guterres'in, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı açlık ve burada insani yardım konusundaki sorunlara ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.
Açıklamada Guterres, "Gazze'deki cehennemi tarif edecek kelime kalmadığı anda, yeni bir kelime eklendi: Kıtlık." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri, Gazze'de yaşananların "bir gizem" değil, "insan eliyle yaratılmış bir felaket, ahlaki bir suçlama ve insanlığın kendi başarısızlığı" olduğunu vurguladı.
"Kıtlık sadece yiyecekle ilgili değil, insanın hayatta kalması için gerekli sistemlerin kasıtlı olarak çökmesidir" değerlendirmesinde bulunan Guterres, Gazze'de çocuklar da dahil insanlar açlıktan ölmeye devam ederken, "harekete geçmesi gerekenlerin başarısız olduğunu" vurguladı.
Guterres, Gazze'de işgal ve ablukaya devam eden İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca gıda ve tıbbi malzeme temin etme yükümlülüğünü hatırlatarak, "Bu durumun cezasız kalmasına izin veremeyiz." ifadesine yer verdi.
BM Genel Sekreteri, bir kez daha, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye tam insani yardım erişimi sağlanması taleplerini yineledi.
BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğruladı
BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de kıtlık ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Gazze'deki duruma ilişkin yapılan uyarıları hatırlatan Lazzarini, "Aylarca yapılan uyarılara kulak tıkandı. Şimdi Gazze şehrindeki kıtlık doğrulandı." ifadelerini kullandı.
Lazzarini, "Bu, İsrail hükümeti tarafından tasarlanan ve insan eliyle uygulanan bir aç bırakmadır." değerlendirmesinde bulunurken, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu teyid etti.
İsrail'in UNRWA dahil yardım kuruluşlarının Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engellediğine dikkati çeken Lazzarini, kıtlığın kontrol altına alınabilmesi için "ateşkes, insani kuruluşların görevlerini yapmasına izin verilmesi ve açlıktan ölen insanlara yardımların ulaştırılması" gerektiğini vurguladı.
Lazzarini, Gazze'deki kıtlığın engellenmesi için çağrıda bulunarak, "Siyasi irade zamanı!" ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu üyesi Lahbib'den Gazze'deki açlığın "kıtlık" boyutuna ulaştığı uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib de Gazze'deki durumun açlık seviyesine ulaştığına değinerek, İsrail'e kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yaptı.
Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora dikkati çeken Lahbib, bölgede insanların açlıktan hayatını kaybettiğini vurguladı.
Lahbib, durumun artık "kıtlık" düzeyine ulaştığına işaret ederek, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir. Bu, zamana karşı bir yarış." ifadelerine yer verdi.
Lahbib ayrıca, "İsrail'i kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.
İngiltere: İsrail'in Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi insan yapımı felakete neden oldu
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığı doğrulayan raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Lammy, "Gazze kenti ve çevresindeki bölgede yaşanan kıtlığın teyidi son derece dehşet verici ve tamamen önlenebilir nitelikte. İsrail hükümetinin Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi, bu insan yapımı felakete neden olmuştur. Bu ahlaki bir rezalettir." ifadelerini kullandı.
IPC'nin raporunun, özellikle çocuklar için "mide bulandırıcı" sonuçları açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Lammy, İsrail hükümetinin durumun daha da kötüleşmesini engellemek için derhal harekete geçebileceğinin ve geçmesi gerektiğinin altını çizdi.
"İsrail hükümetini rotasını değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz"
Lammy, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve her türlü yardımın çaresizce ihtiyacı olanlara ulaşmasına derhal ve sürdürülebilir şekilde izin verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"İsrail hükümeti, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hayat kurtaran çalışmalarını herhangi bir engelleme olmaksızın yürütmelerine izin vermeli. Yardımlar ihtiyaç sahiplerine acilen ve gecikmeksizin ulaşmalı. Yardımların azami hızda ve gereken ölçekte ulaştırılabilmesi için acilen ateşkese ihtiyacımız var. Bu, kıtlığın merkez üssü olan Gazze kentindeki askeri operasyonun durdurulmasını da içermektedir. İngiltere, zaten felaket boyuttaki insani durumu daha da kötüleştirecek ve Hamas'ın elindeki esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak bu askeri eylemi kınadığını yineliyor. İsrail hükümetini rotasını değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz."
Lammy, Gazze'de yaşanan acıların son bulmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın, yardımların artmasını temin etmenin ve kalıcı barış için çerçeve oluşturmanın tek yolunun "acil ve kalıcı ateşkes" olduğunu aktardı.
İrlanda: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir bir durumdu
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığı doğrulayan raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
IPC'nin Gazze'deki kıtlığı teyidinin ardından İsrail'in insani yardım, tıbbi ve gıda malzemelerine engelsiz ve acil erişim sağlamada mutlak yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Martin, "Gazze'deki kıtlık hem tamamen öngörülebilir hem de önlenebilir bir durumdu." değerlendirmesinde bulundu.
Raporda, bu durumun "tamamen insan yapımı" ve "felaket niteliğinde" olduğuna işaret edildiğini belirten Martin, "İsrail, Gazze kentine yönelik saldırılarını ve bombardımanını durdurmalı. Sivil halktan yiyecek ve suyun esirgenmesi, Gazze halkının topluca cezalandırılması ve savaş suçudur." ifadelerini kullandı.
Hamas, IPC'nin Gazze’de kıtlık raporunun İsrail ve destekçilerinin alnında kara bir leke olduğunu belirtti
Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, IPC'nin Gazze'de kıtlığı ilan eden raporunun, "İsrail’in iki milyondan fazla kişiyi abluka altında açlığa mahkum ettiğinin kanıtı olduğunu" belirtti.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu rapor, İsrail’in sivillere karşı açlığı bir savaş ve soykırım aracı olarak kullandığını, uluslararası hukuk ve tüm insani normları ihlal ettiğini gözler önüne sermektedir. BM’nin raporunun, aylarca süren uyarılar ve acılardan sonra gelmesi gecikmiş bir adımdır. Bugün, Filistin halkının yaşadığı insani felaket dünya çapında belgelenmiş oldu."
Hamas açıklamasında, uluslararası topluma çağrıda bulunarak BM Güvenlik Konseyinin derhal harekete geçip savaşı durdurması, Gazze’ye gıda, ilaç, su ve yakıt girişinin kesintisiz sağlanması gerektiğini vurguladı.
İsrail’in "aç bırakmayı silah olarak kullanması" nedeniyle yargılanması istenen açıklamada ayrıca İsrail’e baskı yapılarak insani yardım girişinin garanti altına alınması talep edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşgalin kıtlığı reddeden yalan söylemleri, kadın ve çocuklara karşı açlık yoluyla işlenen cinayetleri gizleme girişimidir. Bu, uluslararası hukuka meydan okumaktır. Gazze’de ilan edilen kıtlık, işgalin ve destekçilerinin alnında kara bir lekedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.