logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emirhan Yılmaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Dağlıoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Dağlıoğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" karesini tercih etti.

Dağlıoğlu, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oyladı.

"Çok kıymetli bir çalışma"

Dağlıoğlu, oylamada çok güzel karelerin yer aldığını söyledi.

Bu kadar güzel fotoğraf arasından seçim yapmanın, karar vermenin gerçekten zor olduğunu aktaran Dağlıoğlu, bir yandan fotoğrafların estetik, sanatsal değerini de anlamaya çalışarak seçim yaparken bir yandan da hikayesini, verdiği mesajı da hatırlayarak seçim yaptıklarını dile getirdi.

Jeopolitik gerilimlerin durmadığı bir yıl olduğunun altını çizen Dağlıoğlu, "Hemen dibimizde gerçekleşen bir insanlık suçu... Gazze'den güzel kareler vardı yani oradaki durumun çarpıcılığını anlatan. Özellikle fotoğraflar arasında bir anneyle çocuğunun gülümsediği, gülümseme umuttur, Gazze'deki belki umudu gösteren bir fotoğrafı seçmiş oldum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hızla toparlanır iyileşir, oradaki insanların yaşadığı dram son bulur diyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, spor kategorisinde ise dünyada Türkiye'nin göğsünü kabartan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun fotoğrafını seçtiğini aktararak, bu kategoride de çok başarılı birçok kare olduğunu belirtti.

Çevre boyutunda dünyadaki en büyük konuşulan krizlerden birisinin su olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Dünyada da ülkemizde de su stresi yaşadığımızı artık her mecrada, platformda dile getirerek buna yönelik politikalar oluştururken insanlarda da bunun farkındalığını artırmak istiyoruz. Kuruyan göller en dikkat çeken herhalde. Yıllarca gördüğümüz göllerin artık kuruyor olması herhalde bu alarmın çaldığını bize gösteriyor. Bu bağlamda da yine orada bir kurumuş göl fotoğrafı dikkatimi çekmiş oldu, verdiği mesaj açısından önemli kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, AA'nın her ocak ayı geldiğinde kendilerine bir önceki yılı böyle bir görsel hafızayla tekrardan hatırlattığına işaret ederek, "Yılın Kareleri"nin çok kıymetli bir çalışma olduğunu ve gelecek yıllarda da bu kütüphanenin böyle genişleyerek çoğalarak devam edeceğini umduklarını bildirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

