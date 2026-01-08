Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ramzi Mahmud, Ekrem Biçeroğlu  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nda rastgele ateş açtı.

Kampta yaşayan 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve dün hava saldırısı düzenlemiş, 2 kişi ölmüştü.

