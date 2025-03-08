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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de gıda maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı

Gazze'nin kuzeyindeki Nasır Caddesi’nde gıda maddelerinin bulunduğu depolarda büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Gazze'de gıda maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nasır Caddesi’nde gıda maddelerinin bulunduğu depolarda büyük bir yangın çıktığı belirtilerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında itfaiye araçlarının büyük kısmının yok edilmesi nedeniyle yangına müdahalede büyük zorluklar yaşandığı aktarıldı.

"Ekiplerimiz, Gazze kenti kuzeyindeki Nasır Caddesi’nde gıda malzemelerinin bulunduğu depolarda çıkan büyük yangını kontrol altına almaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail’in sivil savunmaya ait araçların büyük kısmını yok ettiği ve sadece iki itfaiye aracıyla devasa alevlerin söndürülmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail, 16 ay süren saldırılar boyunca Gazze’deki sivil savunma altyapısını sistematik olarak hedef aldı. Bu süreçte, savunma teşkilatına ait araçların büyük çoğunluğu yok edildi, onlarca sivil savunma görevlisi öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, saldırılarda ayrıca elektrik, su, yol ve kanalizasyon gibi Gazze'nin altyapısına büyük zarar vererek, 3 bin 130 kilometre elektrik hattı, 125 trafo, 330 kilometre su şebekesi, 6,5 kilometre kanalizasyon şebekesi, 2 bin 835 kilometre yol ve caddeyi tahrip etti.

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