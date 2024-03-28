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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Gülşen Topçu  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Gazze

İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve ilaç yokluğundan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde bir çocuk daha açlık, susuzluk ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı çoğu çocuk olmak üzere 30'a yükseldi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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