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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 10'uncu kez internet ve iletişim kesildi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 10'uncu kez internet ve iletişimin kesildiği bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 10'uncu kez internet ve iletişim kesildi

Ramallah

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılar nedeniyle 7 Ekim'den bu yana onuncu kez bölgede iletişimin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşanmıştı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 12 Ocak'ta başlayıp 8 gün sürmüştü.

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