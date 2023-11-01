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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Enes Canlı  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Gazze Şeridi'ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu

Quds

Filistin Sağlık Bakanı Maya Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunca üst üste vurulan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının tükendiğini, bu sebeple çalışmalarını durdurduğunu belirtti.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının yakıt sıkıntısı ya da bombardıman nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Keyle, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesindeki 70 kanser hastası ve ağır bombardımana maruz kalan yerinden edilmiş 2 bin kanser hastasının felaket yaşadığına, sağlıklarının ciddi tehdit altında olduğuna işaret etti.

Bakan Keyle, Gazze Şeridi'ndeki 81 hastanın tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a nakledildiğini aktardı.

Şifa Hastanesi de çalışmalarını durdurabilir

Gazze'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesinin de 24 saatten kısa süre içinde yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını sonlandırmak zorunda kalacağını belirten Keyle, "Bu hastane acil durum, cerrahi müdahale, böbrek yetmezliği, yoğun bakım, kuvözdeki bebeklere sağlık hizmeti sağlıyor." dedi.

Keyle, Şifa Hastanesinin İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 50 bin Filistinliye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Filistinli Bakan, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemenin, ilacın, gönüllü sağlık ekiplerinin girebilmesi ve İsrail'in saldırılarının durdurulması için çağrılarını yineledi.

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