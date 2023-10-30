Dolar
28.27
Euro
30.02
Altın
1,996.30
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
34,469.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekun hedef almaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söylemişti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtaya gönderildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov: Türkiye'nin başarıları tüm Türk dünyasının gururudur
AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Almanya Filistinlileri "yerleşimci şiddetinden" koruması için İsrail'e çağrıda bulundu

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

Netanyahu'nun savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor

Netanyahu'nun savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor
ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok
Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk"

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet