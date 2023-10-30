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Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de hastanelerin bombalanmasına karşı olduğu belirtilerek, hastanelerin korunması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Şerife Çetin  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "Sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere hafta sonu Gazze'de Kudüs, Şifa ve Endonezya hastaneleri vuruldu. Biraz önce de Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin hedef alındığı haberi geldi. BM Genel Sekreteri'nin hastanelerin bombalanmasına tepkisi nedir?" sorusuna cevaben Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un çatışma bölgesinde hastanelerin boşaltılmasının hastalara zarar vermeden gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladığını, Genel Sekreter'in de bu sözlerin arkasında olduğunu kaydetti.

"Genel Sekreter hastanelerin vurulmasına karşı. Hastanelerin korunması gerekiyor." diyen Dujarric, hastanelerin çatışma için kullanılamayacağını, hastanelerdeki kişilerin korunması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısını sürdüreceğini ve bu yönde çaba sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombaladığını ağır hasara yol açtığını bildirmişti.


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