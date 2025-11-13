Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AP'deki en büyük ikinci grubun başkan yardımcısı Saliba'dan AB'ye Gazze çıkışı

Alex Agius Saliba, "Vatandaşlarımızın ev bulma endişelerine odaklanırken, evleri kasıtlı olarak yok edilen Gazzelileri de unutmamalıyız. Onlar için ateşkes bir umut ışığı. Ancak barış zirvesinin sonuçlarına rağmen, ölümler tamamen durmadı." dedi.

Selen Valente Rasquinho  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
AP'deki en büyük ikinci grubun başkan yardımcısı Saliba'dan AB'ye Gazze çıkışı

Brüksel

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu Başkan Yardımcısı Alex Agius Saliba, Avrupa'daki konut krizi gündemine atıfta bulunarak, Gazze'de konutsuz kalanların unutulmaması, AB'nin kalıcı barışı mümkün kılmak ve savaş suçlularını adalete teslim etmek için çabalaması gerektiğini vurguladı.

Saliba, AP Genel Kurulunda 23 Ekim'de yapılan zirvenin değerlendirmesinin yapıldığı oturumda söz aldı.

Maltalı vekil, zirvede Avrupa'da artan makul fiyatlı konut bulunamaması sorununun ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Komisyon, uygun fiyatlı konutlar için iddialı ve kapsamlı bir planı hızla sunmalıdır." dedi.

Gazze'deki duruma dikkati çeken Saliba, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ev bulma endişelerine odaklanırken, evleri kasıtlı olarak yok edilen Gazzelileri de unutmamalıyız. Onlar için ateşkes bir umut ışığı. Ancak barış zirvesinin sonuçlarına rağmen, ölümler tamamen durmadı. Gazze'deki en temel altyapının tamamen yıkılması göz önüne alındığında, insani desteğe acil ihtiyaç devam ediyor. AB, kalıcı barışı mümkün kılmak ve aynı zamanda potansiyel savaş suçlarından sorumlu olanların en kısa sürede adalete teslim edilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıdır. Hukukun üstünlüğünün savunucuları olarak Avrupa'dan beklentim budur."

Avrupa Birliği (AB), Gazze’deki soykırım karşısında harekete geçmediği gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kalıyor.

Çifte standart uygulamakla ve İsrail’in işlediği suçlara göz yummakla suçlanan AB, ateşkes öncesinde İsrail’e yönelik olası yaptırımları gündemine almıştı. Ancak ateşkesin ilan edilmesinin ardından bu yaptırım planları sessizce rafa kaldırıldı.

