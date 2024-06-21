Gazze Hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiğini duyurdu.
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Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında 1 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ölen gazetecinin, El-Aksa televizyonunda çalışan Selim eş-Şerefa olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.