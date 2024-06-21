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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiğini duyurdu.

Murat Başoğlu, Ekrem Biçeroğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Gazze Hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi

Gazze

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında 1 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ölen gazetecinin, El-Aksa televizyonunda çalışan Selim eş-Şerefa olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiği ifade edildi.

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