Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,952.70
BTC/USDT
36,419.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı

İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan kanser hastaları, ne ilaç ne de tedavi olabilecekleri bir hastane bulabiliyor.

Turgut Alp Boyraz  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı

Gazze

Türkiye’nin inşa ettirdiği ve Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren en büyük hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Şaik, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kanser hastalarına hizmet veren hastanelerin bu hizmeti durdurmak zorunda kaldığını belirten Şaik, “Gazze'de kanser hastalarına doğru teşhis konulması mümkün değil. Kanser hastaları ilaç da bulamıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 59’u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi
Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Benzer haberler

Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı

Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı

Ezher'den dünyanın tüm özgür halklarına çağrı: İsrail terörünü durdurun

İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı

Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı

Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı
İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
Binlerce Yemenli, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemeyi sürdürdüğü "suçlarını" protesto etti

Binlerce Yemenli, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemeyi sürdürdüğü "suçlarını" protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet